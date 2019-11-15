Son Dakika Haberleri: "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"
Son Dakika Güncel 'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

"Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE'nin @SageTubitak geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla doğruladı" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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