Son Dakika Haberleri: Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı

3 saat önce

Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı.

Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı, System.String[]
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı.
Kuveyt, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]