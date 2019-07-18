Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te rekor kırdı
3 saat önce
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı.
Milli SİHA Bayraktar TB2, Kuveyt
'te katıldığı demo uçuşunda kendine ait en uzun süre uçan milli hava aracı olma rekorunu kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:42
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