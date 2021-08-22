'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı - Son Dakika
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'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı

22.08.2021 06:30
'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı

'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı Filmlerinde İslamiyet ve Osmanlı kültürünün güçlü etkilerini işleyen 'Milli Sinema'nın öncüsü Yücel Çakmaklı vefatının 12. yılında anılıyor.

'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı Filmlerinde İslamiyet ve Osmanlı kültürünün güçlü etkilerini işleyen 'Milli Sinema'nın öncüsü Yücel Çakmaklı vefatının 12. yılında anılıyor.

"Birleşen Yollar", "Minyeli Abdullah", "Diriliş", "Kızım Ayşe" adlı unutulmayan filmlerin ve "Kuruluş", "Küçük Ağa", "IV. Murat" adlı dizilerin yönetmeni Yücel Çakmaklı, 23 Ağustos Pazartesi saat 16. 00'da Şehir Ekranı'nda yad edilecek.

Moderatörlüğünü sinema yazarı Suat Köçer'in yapacağı "Vefatının 12. Yılında 'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı" programı sehirekrani. com ve Şehir Ekranı YouTube kanalında sevenlerini bekliyor.

Etkinlik Türü: Şehir Ekranı Tv - İç Yapımlar

Etkinlik Tarihi: 23 Ağustos 2021, Pazartesi

Etkinlik Mekanı: sehirekrani. com Etkinlik Saati: 16: 00

Açık Hava Konserleri - Grup Litros Esenler halkının büyük beğenisini toplayan Açık Hava Konserleri 7 Temmuz Çarşamba günü de sevilen müzisyenlerden oluşan Grup Litros konseriyle devam ediyor.

Vivaldi Saati Klasik müziğin önde gelen isimlerinden Vivaldi'nin besteleri ve hayatını www. radyoesenler. com'da bu programda dinleyebilirsiniz.

Dejavu Başarılı bir yeminli mali müşavir olan Metin'in inişli çıkışlı hayatında, başına çok daha büyük talihsizlikler gelirse neler olur, ...

Hoş Neva Amine Ateş Kabaktepe, edebiyatımızdan en özel satır başlarını ele alıp siz değerli dinleyicilerimize yansıtıyor. Radyo Esenler

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Yücel Çakmaklı, İslamiyet, Sinema, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı - Son Dakika


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