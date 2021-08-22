'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı - Son Dakika

'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı Filmlerinde İslamiyet ve Osmanlı kültürünün güçlü etkilerini işleyen 'Milli Sinema'nın öncüsü Yücel Çakmaklı vefatının 12. yılında anılıyor.

"Birleşen Yollar", "Minyeli Abdullah", "Diriliş", "Kızım Ayşe" adlı unutulmayan filmlerin ve "Kuruluş", "Küçük Ağa", "IV. Murat" adlı dizilerin yönetmeni Yücel Çakmaklı, 23 Ağustos Pazartesi saat 16. 00'da Şehir Ekranı'nda yad edilecek.

Moderatörlüğünü sinema yazarı Suat Köçer'in yapacağı "Vefatının 12. Yılında 'Milli Sinema'nın Öncüsü: Yücel Çakmaklı" programı sehirekrani. com ve Şehir Ekranı YouTube kanalında sevenlerini bekliyor.

Etkinlik Türü: Şehir Ekranı Tv - İç Yapımlar

Etkinlik Tarihi: 23 Ağustos 2021, Pazartesi

Etkinlik Mekanı: sehirekrani. com Etkinlik Saati: 16: 00

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