Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
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Milli sporcu Dilara Uralp, S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:24 Kaynak: AA
Milli sporcu Dilara Uralp, S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.
İtalya'da Garda Gölü'nde devam eden RS: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla Dilara Uralp'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması kesinleşti.
Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.
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