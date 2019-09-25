Son Dakika Haberleri: Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
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Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı

22 dakika önce

Milli sporcu Dilara Uralp, S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı, System.String[]

Milli sporcu Dilara Uralp, S: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda altın-gümüş grupların ayrılmasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

İtalya'da Garda Gölü'nde devam eden RS: X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde alınan sonuçlarla Dilara Uralp'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılması kesinleşti.

Gün sonunda altın-gümüş grupların ayrılması ile Dilara Uralp, Tokyo 2020 vizesini elde etti.

Dünya Şampiyonası, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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