Milli Spor Politikası Çalıştayı - Son Dakika
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Milli Spor Politikası Çalıştayı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Milli Spor Politikası Çalıştayı" başladı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Başakşehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Milli Spor Politikası Çalıştayı" başladı.

Anadoluhisarı'ndaki Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen çalıştaya Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Pınar ile diğer konuklar katıldı.

Bakan Yardımcısı Ersöz, yaptığı açıklamada, çalıştayın hayırlı ve spora yol gösterici olması dileğinde bulundu.

Bilime ve bilgiye dayalı politika belirlemeye önem verdiklerini vurgulayan Halis Yunus Ersöz, "Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak bilgileri, bakanlığımızın politikasının belirlenmesinde yol gösterici olarak görmekteyiz. Yöneticilerimiz, akademik camia ve sahanın temsilcileriyle bir arada olmalı ve onların bilgilerinden yararlanmalıdır. Gerek gençlik gerekse de spor alanı, paydaşlarıyla birlikte yönetildiğinde etkili sonuçların alınabileceği bir alan. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Yerel yönetimlerimiz, federasyonlarımız ve kulüplerimizle birlikten çalışan yaklaşımı benimsemiş olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Çalıştayları bu çerçevede görüyoruz. Bu etkileşimleri sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmaları hakkında da bilgi veren Halis Yunus Ersöz, şunları kaydetti:

"Spor kültürünü yaygınlaştırmak ve her yaştan insanın daha fazla spor yaptığı Türkiye hedefine ulaşmak istiyoruz. Gençlik merkezlerinin içine spor salonları kuruyoruz. Tesisleri etkin kullanmak amacıyla 7-24 politikamız var. İnsanların daha çok spor yapacağı fırsatları arttırmamız gerekiyor. Tesislerden yararlanan kitlenin hangi saatlerde yararlanmasının uygun olduğuna yönelik politikalar geliştiriyoruz. Tartan pistleri ve bisiklet yollarının yapılmasını destekliyoruz. Mahalle tipi tesisleri tercih ediyoruz. 10 bin pota projemiz var. Daha çok insanın spora katılımını arttırmaya çalışıyoruz. Tesis anlamında çok iyiyiz ama bu tesisleri kullanma konusunda problemlerimiz var. Elit sporcu yetiştirmek ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda daha başarılı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda kapsamlı bir politika çerçevesi ortaya koymak zorundayız. Yetenek taraması yapıyoruz. Bütün 3. sınıflarda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenciyi tarıyoruz ve onları spora yönlendiriyoruz. 4 bin başarılı sporcuya aylık burs veriyoruz. 28 vakıf üniversitesiyle yaptığımız protokol kapsamında milli takıma katılan sporcular yüzde yüz bursla vakıf üniversitesinde okuyabilecek."

"Milli Spor Politikası Çalıştayı" kapsamında Spor Kültürü, Spor Yönetimi ve Eğitimi, Spor ve Yerel Yönetimler, Spor ve Medya, Spor Yönetimi ve Federasyonlar ile Spor Yönetimi ve Bilişim komisyonlarında Türk sporunun vizyonuna ilişkin değerlendirmede bulunulacak.

Komisyonlarda federasyon başkanlarının yanı sıra akademisyenler, spor yöneticileri, eğitmenler ve sporcular yer alacak. Komisyonların akşam saatlerine kadar sürecek çalışmalarının ardından çalıştay raporu ortaya çıkacak.

Marmara Üniversitesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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