Milli sporcu 18 tonluk tırı çekti - Son Dakika

Milli sporcu 18 tonluk tırı çekti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Milli Powerlifting sporcusu Sadrettin Özbahçeci, sıra dışı denemesiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Milli Powerlifting sporcusu Sadrettin Özbahçeci, sıra dışı denemesiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Milli Sporcu 18 tonluk tırı vücuduna bağladığı halatla 30 metre boyunca çekti. Rusya'da gerçekleştirilen Powerlifting IPL Şampiyonası'nda master kategorisinde 300 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu olan aynı zamanda 2019 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Powerlifting Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğu bulunan Milli Powerlifting sporcusu Sadrettin Özbahçeci, sıradışı denemesiyle dikkat çekti. Milli sporcu 30 metre boyunca 18 tonluk tırı vücuduna bağladığı halat yardımıyla çekerken, bu anlar vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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