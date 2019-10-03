Son Dakika Haberleri: Milli sporcu Ali Osman Gürsoy, Türkiye'yi temsil edecek
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Milli sporcu Ali Osman Gürsoy, Türkiye'yi temsil edecek

1 saat önce

Antalya'da yapılan milli takım seçmelerinde birinci olan 34 yaşındaki Ali Osman Gürsoy, 5-10 Kasım tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcu Ali Osman Gürsoy, Türkiye'yi temsil edecek, System.String[]

Antalya'da yapılan milli takım seçmelerinde birinci olan 34 yaşındaki Ali Osman Gürsoy, 5- 10 Kasım tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Spor hayatında çeşitli dereceleri bulunan Gürsoy, 5 yıl boyunca milli takım seçmeleri için hazırlandı. Antalya'da yapılan seçmelerde birinci olan Gürsoy, 5-10 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Beş yıldan beri milli takım seçmesine hazırlandığını söyleyen Gürsoy, "Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun Antalya'da yaptığı elemede birici oldum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5- 10 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Şampiyona hazırlıklarına başladım" diye konuştu. - MUĞLA

Birleşik Arap Emirlikleri, Ali Osman, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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