Milli Sporcu Alperen Karahan'dan Bronz Madalya
31 dakika önce
Milli sporcu Alperen Karahan, 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda gülle atmada bronz madalya kazandı.
Milli sporcu Alperen Karahan, 19. Avrupa
Kış Atmalar Kupası'nda gülle atmada bronz madalya kazandı. Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alperen, Slovakya
'nın Samorin kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaş altı kategorisinde üçüncülük elde etti.
18 yaşındaki milli gülleci, 15 sporcunun bulunduğu yarışmada elde ettiği 18.47'lik dereceyle, Osman Can
Özdeveci'ye ait 7.26 kilo gülle atmada Türkiye 20 Yaş Altı Rekoru'nu da kırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:40 Kaynak: AA
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