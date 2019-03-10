Son Dakika Haberleri: Milli Sporcu Alperen Karahan'dan Bronz Madalya

Milli Sporcu Alperen Karahan'dan Bronz Madalya

31 dakika önce

Milli sporcu Alperen Karahan, 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda gülle atmada bronz madalya kazandı.

Milli Sporcu Alperen Karahan'dan Bronz Madalya, System.String[]
Milli sporcu Alperen Karahan, 19. Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda gülle atmada bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alperen, Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen organizasyonda 23 yaş altı kategorisinde üçüncülük elde etti.

18 yaşındaki milli gülleci, 15 sporcunun bulunduğu yarışmada elde ettiği 18.47'lik dereceyle, Osman Can Özdeveci'ye ait 7.26 kilo gülle atmada Türkiye 20 Yaş Altı Rekoru'nu da kırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:40 Kaynak: AA

Spor
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