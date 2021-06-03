Milli Sporcu Atama Duyurusu - Son Dakika

Milli Sporcu Atama Duyurusu

Milli Sporcu Atama DuyurusuVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.

Milli Sporcu Atama DuyurusuVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak. Misyon Uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, spor kültürünü işitme engelli bireylerin oluşturduğu topluma benimsetmek. İşitme Engelli spor branşlarının ekonomisini büyüten güçlü, finansal bir yapıya sahip olmak.

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