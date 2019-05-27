Son Dakika Haberleri: Milli Sporcu Ayhancan Güven Monako'da Yüzleri Güldürdü

Milli Sporcu Ayhancan Güven Monako'da Yüzleri Güldürdü

3 saat önce

Monte-Carlo Grand Prix'de Milli Sporcumuz Ayhancan Güven; ilk kez çıktığı sokak pistinde genel klasmanda beşincilik, çaylak klasmanında ise birincilik elde ederek büyük bir başarıya daha imza attı.

Milli Sporcu Ayhancan Güven Monako'da Yüzleri Güldürdü, System.String[]

Monaco'nun en büyük etkinliklerinden olan Monte-Carlo Grand Prix, 23-26 Mayıs tarihleri arasında 195 bin seyircinin katılımı ile gerçekleşti.

Formula 1 yarışlarının destek serisi olarak yapılan PorscheSupercup'ta, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve TOSFED desteğiyle mücadele eden Milli sporcumuz Ayhancan Güven, ilk kez çıktığı 3.369 metre uzunluğundaki şehir içi pistinde koşulan mücadelede, 28 sporcu arasındaki mücadelede dikkat çekmeyi başardı. 21 yaşındaki genç sporcu, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın da izlediği yarıştaki tur zamanları ile bugüne kadar PorscheSupercup Monaco yarışlarındaki en hızlı 'çaylak' sürücü olmayı başardı.

Geçişlere çok imkan vermeyen pistte büyük önem taşıyan sıralama turlarında 0.740 saniye farkla yarışa altıncı cepten başlamaya hak kazanan Güven, startta yaptığı atakla yükseldiği beşinciliği 16 tur boyunca korurken, çaylak sürücüler klasmanında birinciliğe uzandı. Sezonun ikinci yarışında da bir kez daha 'en hızlıçaylak pilot' olan Güven, sezonun üçüncü yarışına şampiyona genel klasmanında ikinci olarak gidecek.

2019 Porsche Supercup'ta, sezon 29-30 Haziran tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde koşulacak üçüncü ayak ile devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:28 Kaynak: Bültenler
Monte Carlo, Güncel
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