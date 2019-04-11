Son Dakika Haberleri: Milli Sporcu Başkan, Söke Spor Camiasına Sevinç Oldu

Milli Sporcu Başkan, Söke Spor Camiasına Sevinç Oldu

35 dakika önce

Eski milli voleybolcu olan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, amatör spor camiasında sevinç ve heyecana neden oldu.

Milli Sporcu Başkan, Söke Spor Camiasına Sevinç Oldu, System.String[]
Eski milli voleybolcu olan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, amatör spor camiasında sevinç ve heyecana neden oldu.

Amatör spor kulüpleri bakımından zengin ve son yıllarda özellikle salon sporlarında başarılar elde eden Söke'de, sporun içerisinden gelen birinin Belediye Başkanı olması spor camiasında memnuniyetle karşılandı.

31 Mart'ta yapılan mahalli seçimlerinden önce amatör spor kulüpleri ile bir araya geldiğinde amatör sporlara yönelik projelerini paylaşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından ilk bir araya geldiği sivil toplum kuruluşları yine amatör spor kulüpleri oldu.

Lima Resturantta yapılan toplantıya Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Türkiye Su Altı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cumhur Sakız, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Üzüm, ilçedeki amatör futbol, salon ve yüzme kulübü yöneticileri katıldı.

Toplantıda amatör spor kulübü yöneticileri sporun içinden gelen bir başkan olması, karşılaştıkları sorunların çözümlerinden daha çok umutlu olduklarını dile getirerek, duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kendisinin de yıllarca amatör spor kulp yönetici ve başkanlığı yapması nedeniyle amatör spor kulüp yöneticilerinin yaşadıkları sorunlara yabancı olmadığını dile getiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Amatör spor kulübü yöneticileri günlük yaşamlarında, bazen ailelerinden çok sporcularla, kulüpleri ile ilgilenerek hem maddi hem manevi olarak fedakarlık yapmaktalar. En büyük hedef de bir çocuğumuzun hayatını sporla değiştirmek. Söke'deki kulüplerimizin de bu yöndeki çalışmalarını çok önemsiyorum" dedi. Tuncel sözlerini "İlçede başta futbol olmak üzere sporda başarılı olan sporcuların bir kulüp çatısı altında toplanarak antrenör ve özel beslenme desteği ile geleceğe daha iyi hazırlanarak daha çok başarı yakalanacağına inanıyorum" şeklinde sürdürdü.

Sıcak samimi bir ortamda geçen toplantıda kulüp temsilcileri Söke'de salon, antrenman sahalarının artan sporcu sayılarına karşı yetersiz kaldığını dile getirdiler. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:55 Kaynak: İHA
Söke, Spor
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