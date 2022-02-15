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Milli sporcu Bilge Alev: "Norveç'te elimden gelen gayreti göstereceğim" - Son Dakika

Milli sporcu Bilge Alev: "Norveç'te elimden gelen gayreti göstereceğim"

15.02.2022 17:36
Milli sporcu Bilge Alev: "Norveç'te elimden gelen gayreti göstereceğim"

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun Mersin'de düzenlediği şampiyonada milli takıma girmeye hak kazanan Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bilge Alev, "Norveç'te elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun Mersin'de düzenlediği şampiyonada milli takıma girmeye hak kazanan Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bilge Alev, " Norveç'te elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, milli sporcu Bilge Alev, antrenörü Murat Gürsel, Atıcılık antrenörü Seda Şen ve Bilge Alev'in babası Erol Alev'i makamında kabul etti. Başkan Hamit Kılıç, Alev'i kısa sayılabilecek bir zaman diliminde elde ettiği derecelerle Milli Takıma seçilme başarısı gösterdiğini söyleyerek tebrik etti.

Kılıç, "Belediye Gençlik Spor Kulübü (BSK) bünyesinde yetişip milli takıma seçilen sporcumuzun başarısı ile tüm ilçe gurur duyuyor. Kızımızın Norveç'te yapılacak olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarını devam ettireceğinden şüphemiz yok. Duamız ve desteğimiz kendisi ile beraber" diye konuştu.

Milli sporcu Bilge Alev ise, "Atıcılık kariyerimin başladığı ilk anlardan bugüne kadar Belediye Başkanımız Hamit Kılıç ve Bafra Belediyesi Gençlik Spor Kulübü yöneticilerimizin desteğini her zaman yanımda hissettim. Milli Takıma seçilmek hayalimdi. Bu hayali gerçekleştirmek ve ülkemi temsil etmek çok güzel bir duygu. Norveç'te yapılacak şampiyonada da elimden gelenin en iyisini yapmak için gayret göstereceğim. Bu güzel hayali gerçekleştirmemde bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Milli sporcu Bilge Alev: Norveç'te elimden gelen gayreti göstereceğim
Milli sporcu Bilge Alev: Norveç'te elimden gelen gayreti göstereceğim

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Atıcılık, Norveç, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli sporcu Bilge Alev: 'Norveç'te elimden gelen gayreti göstereceğim' - Son Dakika


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