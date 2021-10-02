SPOR Milli sporcu Bircan kariyerinin zirvesinde - Son Dakika

Milli sporcu Bircan kariyerinin zirvesinde

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Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) -

ORYANTİRİNG branşında Avrupa'da birçok derece elde edip, dünya şampiyonluğu kazanan milli sporcu Gülşah Bircan Akpınar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Urla ilçesinde 11 Temmuz 1996'da doğan ve Ege Üniversitesi'nde oryantiring branşıyla tanışan Akpınar, işlettiği market ve bayiyle de iş hayatında emin adımlarla ilerledi. Oryantiring branşının zorlu bir spor olduğunu ifade eden 25 yaşındaki sporcu, "Bayi işletiyorum, aynı zamanda milli sporcuyum. Kayak ve bisikletle oryantiring branşıyla uğraşıyorum. Oryantiring branşında arazi üzerinde harita ve pusula yardımıyla hedef buluyoruz. Şu an Oryantiring Milli Takımı sporcusuyum. Dünya ve Avrupa sıralamalarında ülkemi temsil etmek için milli takıma seçildim. Bir milli sporcu ve Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olarak bayi işletmemi 18 yaşında açtım. Spor masraflarımı karşılamak için bir girişim oldu benim için. Yaklaşık 7 yıllık bir serüvenim geçti burada. İşletmemi büyüte büyüte devam ettiriyorum. Spor yaşamamda en büyük destekçim ailem ve işletmem oluyor" dedi.

ÖNCE ANTRENMAN SONRA İŞ

Yaptığı sporun çok ciddi bir çalışma disiplini gerektirdiğini vurgulayan Gülşah Bircan Akpınar, "Sabahın erken saatinde kalkıp antrenmanlarımı yapıyorum. Ardından işimle uğraşıyorum, günlük rutinde hayat yorucu oluyor. Oryantiring kadın için zor bir spor. Arazide yırtıcı olmak gerekiyor. Ekstrem bir spor olarak biliniyor. Ben arazide hem bisiklet üzerinde durmaya çalışırken hem de haritayı okuyup hedef bulmaya çalışıyorum. Oryantiring fizikselin yanı sıra mental anlamda beceri gerektiren bir branş. Aynısını kayakta da yapmaya çalışıyorum. Ege Üniversitesi'nde öğrenci arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım bu sporla. Topluluğa katıldım. Oradaki antrenörüm oryantiringi herkesten iyi yaptığımı söyledi. Beni yarışa götürdüler. İlk yarışmamda kürsüye çıktım" ifadelerini kullandı.

"ARAZİ ŞARTLARI OLDUKÇA ZORLU"

Başarılar elde ettikçe hedeflerini büyüttüğünü dile getiren Akpınar, "Yarışlara sürekli katılmaya başladım ve kulüpçülük yolunda ilerledim. Başarı elde edince biraz daha her şey büyüdü. Sonrasında milli takım statüsü oldu. Hem okul takımında hem kulübümde yarıştım ve bu noktaya geldim. Zorlu şartlarda bu sporu yapıyoruz. Çamura saplandığımız ya da kayalıklardan düştüğümüz anlar oluyor. Bundan 2 ay önce Bulgaristan'daydım. Ciddi sakatlıklar yaşayabileceğim düşüşler oldu. Arazi şartları oldukça zorlu. Bir yandan dikenler batabiliyor bir yandan tellere takılabiliyoruz. O şartlarda harita okuyoruz. Tamamen kafamda, teknolojiyi kullanmadan rotamı bulmam gerekiyor. Bilmezsem zaten kaybolurum. Rakiplerim açık ara farkla önüme geçebiliyor. Hem yırtıcı hem de kontrollü olmak gerekiyor" diye konuştu.

"BENİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Dağ bisikletiyle yarıştığını belirten Gülşah Bircan Akpınar, "Beni dağ bisikletiyle görenler şaşırıyor. Keşke bir kameram olsa da girdiğim yerleri insanlara gösterebilsem, gerçekten çok zorlu şartlar var. Benimle birlikte diğer sporcular da aynı şartlardan geçiyor. Dünya ve Avrupa çapında bir çok rakibim var. Onlara yetişebilmek için çok çaba sarf etmem gerekiyor. Bunun için sabahın 06.00'sında kalkıyorsam, başarılar kazanabilmek için çok umudum var. Ben kürsüye çıkmadan durmak istemiyorum. Oryantiring masraflı bir branş. Benim bisikletimin bakımı bir araba bakımı kadar masraflı olabiliyor. Ben inatla bu sporu yapmaya çalışıyorum. Kürsüye çıktığımda tüm zorluklar geride kalıyor. Her alanda iddiamı ortaya koymaya çalışıyorum"

dedi.