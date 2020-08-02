Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale'de dünya rekorunu deneyecek - Son Dakika

Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale'de dünya rekorunu deneyecek

- Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale'de dünya rekorunu deneyecek Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, 10 Ağustos'ta Çanakkale'de 'Tek Nefesle Su Altında En Uzun Mesafe Yatay Yüzme' dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışacak.

- Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale'de dünya rekorunu deneyecek

ÇANAKKALE - Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, 10 Ağustos'ta Çanakkale'de 'Tek Nefesle Su Altında En Uzun Mesafe Yatay Yüzme' dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışacak.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, 'Tek Nefesle Su Altında En Uzun Mesafe Yatay Yüzme' dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için hazır. Bu daldaki rekor daha önce Rus Atlet Veronika Kravtcova tarafından, Yunanistan'ın Porto Koufo kentinde 160 metre ile kırılmıştı. Yeni dünya rekoru için tek nefesle 165 metre gidecek olan milli sporcu Erken, resmi rekor denemesini 10 Ağustos pazartesi günü saat 10.30'da Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Sokakağzı mevkiinde gerçekleştirecek.

Rekor denemesi, Çanakkale Destanı'nın dönüm noktası olan 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümünde ve Çanakkale Valiliği'nin destekleri ile gerçekleşecek. Birgül Erken'in rekorunu tescil etmek için, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Serbest Dalış Teknik Kurul Üyesi Cenk Koç ve Uluslararası Apne Gelişim Birliği Hakemi, Brezilyalı Raphael Vilamiu alanda hazır bulunacak.

3 ay önce Ayvacık'ta ekibiyle birlikte kampa giren milli sporcu Erken, yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımı tamamladım ve rekoru kıracağıma olan inancım tam. 160 metrelik mesafe rekor için yeterli ancak, benim hedefim 165 metre. Antrenmanlarda hedeflediğim mesafenin de üzerine çıkabileceğimi gördüğümüz için rekor hattını 165 metre olarak ayarladık. Ülkeme yeni bir dünya rekoru kazandıracak olmanın verdiği heyecanla rekoru kıracağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Rekorumu bir kez daha doğduğum topraklarda destan yazan başta Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman Mehmetçiğe ithaf edeceğim. Diğer bir heyecanım da bu rekoru felsefenin doğduğu coğrafya olarak kabul edilen Behramkale Assos'da kıracak olmam. Kıracağım bu rekorla, aklın ve bilimin doğduğu bu özel topraklardan insanlığı akla davet ederek, kadına yönelik her türlü şiddete ve kadın cinayetlerine 'DUR!' demek, cinsiyet temelli toplumsal şiddete maruz kalan tüm kadınların ve kız çocuklarının sesi olmak istiyorum. Bu nedenle bu rekoru tüm kadınlara ve kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum. Son olarak, her daim yanımda olan kıymetli eşim Dr. Değer Erken başta olmak üzere tüm ekibime, Valimiz İlhami Aktaş'a ve destekçilerime teşekkür ederim" diye konuştu.

Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale'de dünya rekorunu deneyecek

Çanakkale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 01:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale'de dünya rekorunu deneyecek - Son Dakika Spor
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