Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz'in konuşması
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin konuşması
Tanıtım videosu ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu: 'Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz' - Son Dakika