Milli Sporcu, Cadde ve Sokaklarda Kayak Yaptı

GÜMÜŞHANE'de milli kayakçı ve antrenör Ertürk Yakut, yağan karla birlikte cadde ve sokaklarda kayak yaptı. Yakut, kentte 16 yıldır bitmediğini belirttiği kayak tesisinin bir an önce açılması gerektiğini söyledi. Gümüşhane 'de kar yağışı cadde ve sokaklar beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen milli kayakçı ve antrenör Ertürk Yakut, sosyal medya hesabından vatandaşlara kayak yapma çağrısında bulundu, kendisi de cadde ve sokaklarda kayak yaptı.Antrenör Ertürk Yakut, kentteki kayak tesisinin 16 yıldır bitirilemediğini belirterek, "Gümüşhane şehrinde kayak yapan insanlar orayı doldururlar. Kış turizmi Gümüşhane gibi küçük ölçekli Avrupa şehirlerinde bir kalkınma modelidir. Gümüşhanemizin de gerek aldığı kar miktarı gerekse doğa yapısı ve iklimsel koşullarıyla kayak turizme elverişli bir bölge. Buna dikkat çekmek için gecenin bu saatlerinde sokaklarda kayak yapıyoruz. Bu şehirlerin tüm gelirleri turizmdendir ve çok ciddi bir ivme kazandırır. Bizim mücadelemiz de hemen yanı başımızda olan Süleymaniye Kış Sporları Merkezi'nin bir an önce açılması. Bir an önce şehir ekonomisine katkı sağlamasıdır" dedi.Gümüşhane'de yaşayan ve kayak tesisinin şart olduğunu belirten Remzi Miraç Koç da "Zigana'daki kayak tesisi yeterli değil. Süleymaniye Kış Turizmi Merkezi hem tarihi hem de turizm olarak büyük bir öneme sahiptir ve bir an önce açılmalıdır" diye konuştu. - Şhane