BAŞARILI SPORCUMUZ DERİN TOPARLAK, PALETLİ YÜZME 5 BİN METREDE DÜNYA ŞAMPİYONU - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Son Dakika

BAŞARILI SPORCUMUZ DERİN TOPARLAK, PALETLİ YÜZME 5 BİN METREDE DÜNYA ŞAMPİYONU Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Milli Sporcumuz Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda muhteşem bir başarıya imza atarak 5 bin metre su üstü yarışında Dünya Şampiyonu oldu. Kolombiya'nın Santa Marta kentinde 23-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Paletli Yüzme Milli Takım Sporcumuz Derin Toparlak, bugün yapılan 5 bin metre su üstü mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya palet vurdu. Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Canberk Babaoğlu'nun eşlik ettiği Milli Sporcumuz, son derece zorlu bir kategori olan paletli yüzme açık su yarışlarında tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluğumuza imza attı. Başarılı Milli Sporcumuz Toparlak, 2019'da açık suda 6 bin metre su üstü kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak paletli yüzme büyüklerde ilk uluslararası başarımıza imza atmıştı. Aynı yarışmada 1500 metre su üstü havuz etabında gümüş madalya kazanan Derin Toparlak, bu yıl Rusya'daki Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda paletli yüzme büyüklerde tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluğunu 1500 metre su üstü havuz etabında kazanmıştı. Milli Sporcumuz Derin Toparlak, bu yıl paletli yüzme büyükler tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluklarına hem havuz hem de açık etabında iki kez imza atarak muhteşem bir performans ortaya koydu. TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Derin Toparlak'ı dünya şampiyonluğu başarısı nedeniyle yürekten kutladığını belirterek, "İnanılmaz bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. Başarılı Milli Sporcumuz Derin Toparlak, Kolombiya'da açık su 5 bin metre su üstünde Dünya Şampiyonu oldu. Derin, muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörümüz, aynı zamanda da Derin Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu'nu da disiplinli, doğru ve mücadeleci antrenmanlarla sporcumuza şampiyonluk performansı kattığı için teşekkür ediyorum. Derin'in bu yıl Rusya'dan sonra ikinci dünya şampiyonluğu. Türkiye ve sualtı topluluğu ailemiz adına çok mutlu ve gururluyum. Derin'in ailesi, spor kulübü başta olmak üzere bizleri her zaman destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Spor Genel Müdürlüğü'müz ve bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.