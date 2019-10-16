Son Dakika Haberleri: Milli sporcu Derya Can'dan kök hücre bağışı kampanyasına destek
Son Dakika Güncel Milli sporcu Derya Can'dan kök hücre bağışı kampanyasına destek

Milli sporcu Derya Can'dan kök hücre bağışı kampanyasına destek

1 saat önce

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Milli sporcu Derya Can'dan kök hücre bağışı kampanyasına destek, System.String[]

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Can, kemik iliği yetmezliği hastalığı bulunan 3 yaşındaki Güneş Uyanık başta olmak üzere lösemi hastaları için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde konuşlanan Türk Kızılayı aracında kök hücre için kan bağışında bulundu.

Milli sporcu Derya Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi ve kemik iliği yetmezliği tedavisinde kök hücre bağışının çok önemli olduğunu söyledi.

Sadece üç tüp kan vererek kök hücre bağışçısı olduğunu belirten Can, "Aslında çok uzun zamandır bu bağışı yapmak istiyordum fakat son günlerde Çanakkale'de 3 yaşındaki Güneş kızımızın rahatsızlığı beni bir an önce bağış yapmaya teşvik etti. Belki Güneş'e değil ama başka bir rahatsızlığı olan hastaya umut olabilirim, hepimiz olabiliriz. Sadece verilecek üç tüp kan ile birinin hayatına ışık olabilir, güneş olunabilir. Lütfen herkes bu bağışı yapsın." diye konuştu.

Türk Kızılayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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