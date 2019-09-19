Son Dakika Haberleri: Milli sporcu Ebru Acer gümüş madalya kazandı
Son Dakika Spor Haber

Milli sporcu Ebru Acer gümüş madalya kazandı

29 dakika önce

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ebru Acer, İsveç'te devam eden şampiyonada finalde Rus Elena Prokofeva ile karşılaştı.

Milli sporcu Ebru Acer gümüş madalya kazandı, System.String[]

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ebru Acer, İsveç'te devam eden şampiyonada finalde Rus Elena Prokofeva ile karşılaştı. Rakibine müsabakayı 11-6, 11-7 ve 11-4'lük setlerle 3-0 kaybeden Ebru, gümüş madalyada kaldı.


Özel sporcu Ebru Acer, ITTF- PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlarla yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun tarihinde bir ilki başararak Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda' finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu. Ebru, finaldede Rus rakibi karşısında çok iyi mücadele etti, genç yaşına rağmen ikinci olmayı başardı kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.


Aydın, paralimpik branşlara yaptıkları yatırımların madalyalara dönüşmesinin kendilerini gururlandırdığını da vurguladı.

Acer, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş, Galatasaray maçında sadece Emre Mor'u takip etti
Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e şok tepki: Neden beni getirdiniz? Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında itiraz ettiği pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde yaşandı! Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın kasası doldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 11:44:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli sporcu Ebru Acer gümüş madalya kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]