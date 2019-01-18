Milli Sporcu Erdal, İl Müdürü Yıldız ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediye Spor Kulübü'nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ'ye transfer olan milli halterci Bahadır Erdal, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Bilecik
Belediye Spor Kulübü'nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ
'ye transfer olan milli halterci Bahadır Erdal, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Yıldız, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yıldız, "Bilecik'te halter branşı son yıllarda büyük ilerleme gösterdi. Milli sporcumuz Bahadır Erdal'ın artık sadece ilimizi değil ülkemizi de uluslararası arenada başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Bir sporcunun en iyi şekilde yetişmesinin en önemli etkenlerinden birisi de aile ve antrenördür. Bahadır Erdal'ın gelişiminde büyük pay sahibi olan antrenörü Caner Özteke'ye, bir önceki kulübü Bilecik Belediye Spor'a ve onu bu günlere getiren ailesine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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