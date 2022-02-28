Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor - Son Dakika
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Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor

28.02.2022 10:47

Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyorSİVAS Milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde dünya rekoru denemesi için antrenmanlarını sürdürürken daha önce kırılan dünya rekoruna ulaşmayı başardı.

Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor

SİVAS Milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde dünya rekoru denemesi için antrenmanlarını sürdürürken daha önce kırılan dünya rekoruna ulaşmayı başardı.

Milli sporcularımdan serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, dünya buz altı tüpsüz serbest yatay dalış rekorunu kırmak için hazırlıklarını sürdürürken geçtiğimiz gün Sivas'ın Zara ilçesi Tödürge gölünde gerçekleştirdiği antrenmanda, Fransız sporcu Aurore Asso'nın 8 Nisan 2015'te Grönland'da elde ettiği 112 metrelik dünya rekoruna tek nefesle 2 dakika 16 saniyede ulaşmayı başardı.

Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akar su Arama Kurtarma ekibinin katılımı ile antrenmanlarını sürdüren Erken, dünya rekorunu Türkiye'ye kazandırmak için gün sayıyor. Eken hafta sonu gerçekleştireceği rekor denemesinde elde edeceği rekoru 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithaf ederek iklim kriziyle mücadeleye dikkat çekecek.

Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor
Nefesler tutuldu dünya rekoru için gün sayılıyor

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Kaynak: İHA

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