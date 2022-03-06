SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı - Son Dakika
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SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı

06.03.2022 16:46

SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldıHüsnü Ümit AVCI / ZARA (Sivas), (DHA) - Milli sporcu Birgül Erken'in Sivas'ın Zara ilçesindeki buz altında rekor denemesi kural ihlali nedeniyle başarısız sayıldı.

SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı

Hüsnü Ümit AVCI/ ZARA (Sivas), (DHA) - Milli sporcu Birgül Erken'in Sivas'ın Zara ilçesindeki buz altında rekor denemesi kural ihlali nedeniyle başarısız sayıldı.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken Tödürge Gölü'nde Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akar su Arama Kurtarma ekibinin gönüllü katılımı ile buz altında dünya rekoru kırmak için dalış gerçekleştirdi. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) kurallarına uygun olarak buzla kaplı göl yüzeyindeki 126 metrelik parkurda 20'şer metre ara ile kaçış delikleri açıldı. Her delikte güvenlik dalgıcı sporcuya eşlik etti. Erken, 126 metre uzunluğundaki parkuru tamamladı. Ancak sudan çıktığında kısa süreli baygınlık geçirdi. Kural ihlali yaptığı gerekçesiyle rekor denemesi hakemler tarafından geçerli sayılmadı.

"İŞARETLERİ GÖREMEMEMDEN DOLAYI OLMADI"

Rekor denemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erken, "Başarılı olamadık, denedik. Aslında antrenmanlarda yaptığımız bir dereceydi. Heyecan faktörü başta olmak üzere birçok faktör etkiliyor. Bugün birazcık daha soğuk. Dipte işaretleri göremedim. Bu beni mental olarak etkiledi. Flaşörü de göremedim. Flaşörün yandığı söylendi ama 130 metreye vardığımda halen flaşörü görememiştim. 130'u geçme noktasında ipe takıldım. Geri dönüp çıktım, bunlar etkiliyor. Bu spor mental bir spor. Hazır olsanız da koşullar hazır değilse orada yarı yolda kalabiliyorsunuz. Rekoru kırdık. Geçtik öteye, bir takım işaretleri göremememden dolayı olmadı. 126 metrede de flaşörün yanması gerekiyordu, onu göremedim. Belki orada bilinç kaybı başladı. Kısa bir bayılma yaşadım. Bu yaptığımız sporun bir parçası. Açıkçası tehlikeli bir durum yok, gayet iyiyim" dedi.

SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı
SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı
SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı
SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı
SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı
SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı
SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı
SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı

YORUMLAR
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Milli Sporcu, Kayseri, Sivas, su, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Milli sporcu Erken'in buz altında rekor denemesi başarısız sayıldı - Son Dakika


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