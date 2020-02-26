Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu - Son Dakika Dünya

Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu

7 saat önce

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonluğu elde etti.

Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu, System.String[]

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonluğu elde etti.


Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde devam eden organizasyonda piste çıkan Esra Bayrak, kadınlar 60 metrede 8,06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Polonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:22:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli sporcu Esra Bayrak'tan 60 metre branşında dünya şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]