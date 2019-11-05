Son Dakika Haberleri: Milli sporcu Gül, Avrupa şampiyonası yolunda
Son Dakika Spor Milli sporcu Gül, Avrupa şampiyonası yolunda

Milli sporcu Gül, Avrupa şampiyonası yolunda

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün milli sporcusu Şükrü Gül, Brezilya ve Peru'da olimpiyat elemelerinin ardından İrlanda'da düzenlenecek olan Badminton Avrupa Şampiyonasına katılacak.

Milli sporcu Gül, Avrupa şampiyonası yolunda, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün milli sporcusu Şükrü Gül, Brezilya ve Peru'da olimpiyat elemelerinin ardından İrlanda'da düzenlenecek olan Badminton Avrupa Şampiyonasına katılacak.


Badminton uluslararası turnuvada dünya üçüncülüğü ve Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasında birçok başarıya imza atan bedensel engelli milli sporcu, 10-16 Şubat 2020'da Brezilya ve 18-23 Şubat 2020 tarihlerinde Peru'da düzenlenecek olan olimpiyat elemelerine katılacak. Daha sonra 5-11 Ekim 2020'de İrlanda da yapılacak olan Badminton Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.


Yaklaşık 10 yıldır turnuvalara düzenli bir şekilde katıldığını ve sıkı bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Gül, spor aşkının engel tanımadığını ifade ederek, "2011-2018 yılları arasında 2 Türkiye birinciliği ve geri kalan turnuvalarda Türkiye ikinciliği elde ettik. Uluslararası turnuvada çiftlerde dünya üçüncülüğü elde ettik. Şubat ayında Brezilya ve Peru'da düzenlenecek olan elemelere katılacağım. Son olarak da Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğim. İnşallah buradan dereceyle dönüp badminton branşında ülkeme bu gururu yaşatmak istiyorum" dedi. - VAN

Brezilya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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