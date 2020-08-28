Milli sporcu Gülistan Turan, oturduğu binanın girişini spor salonuna çevirdi
Kayseri'de yaşayan muaythai milli sporcusu Gülistan Turan (23), koronavirüs salgını nedeniyle oturduğu tek katlı binanın girişini spor salonuna çevirdi.
Kayseri'de yaşayan muaythai milli sporcusu Gülistan Turan (23), koronavirüs salgını nedeniyle oturduğu tek katlı binanın girişini spor salonuna çevirdi.
Kocasinan ilçesi Mevlana mahallesinde yaşayan Muaythai milli sporcusu Gülistan Turan'ın dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve Türkiye şampiyonlukları bulunuyor. Genç sporcu formunu korumak için tek katlı evinin girişini spor salonuna çevirdi. Gülistan Turan, kum torbası ve ağırlık hareketleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde çalıştığını belirten Turan, "Gündüzleri evimde, akşamları spor salonunda antrenman yaptım. Pandemi süresince mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalıştım. Kendi imkanlarımla kum torbası ve ağırlık aldım. Otomobil lastiği ve ip buldum. Kendi başıma antrenmanlarımı yapıyorum. Antrenörlerim Yücel Haspolat ve Tarık Dumlu bu süreçte bana yardımcı oluyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoum" diye konuştu.Kadınlara seslenen Turan, "Kadınlar sevecen ve merhametliler. Aynı zamanda çok güçlüler, güçlerinin farkında değiller. Gücünüzün farkında olun' diyorum" dedi.
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