Milli sporcu Gülkader, arkadaşlarını kıskanarak başladığı judoda zirveyi hedefliyor

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı sporcularından Gülkader Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

Okulunun alt katındaki küçük bir salonda spor yapan arkadaşlarını kıskandığı için judoya başlayan ve birçok derece kazanan 24 yaşındaki milli sporcu Gülkader Şentürk, Türkiye şampiyonalarının yanı sıra Avrupa ve Balkan Şampiyonaları ile grand prix'lerde başarılı sonuçlar elde etti.

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı ile Erzurum'da kampa giren milli judocu, Palandöken Dağı eteklerinde yüksek rakımda güç depoluyor.

Milli takımda 48 kiloda mücadele eden Gülkader, kota aldığı ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

"Çok zorlu bir süreçten geçtik"

Milli judocu Gülkader Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşında başladığı judoda her sporcu gibi kendisinin de olimpiyatlarda Türk bayrağı ile kürsüye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Arkadaşlarını kıskanarak başladığı judoda milli takıma kadar yükseldiğini anlatan Gülkader, şöyle konuştu:

"O dönemlerde dövüş sporları yapanlar, kıskanılacak derecedeydi. Dövüş sporlarını yapanları herkes kıskanırdı ve onları kıskanarak başladığım judoda hayalim olimpiyatlardı. Olimpiyat zaten bir sporcunun en büyük ve en üst zirvesidir, hayalidir. Her sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim olimpiyatlara katılmak. Olimpiyatlar ertelenmeden önce zorlu bir süreçten geçiyorduk. 2018-2019 dönemi müsabakalar, kamplar derken çok zorlu bir süreçten geçtik."

Gülkader Şentürk, salgın döneminde aylarca çalıştığı salonlardan uzak kalmanın verdiği stresi antrenörleri sayesinde yendiğini aktardı.

-"Hedefimiz, olimpiyatlarda altın madalya"

Salgının diğer sporcular gibi ilk başlarda biraz şok etkisi oluşturduğunu dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:

"Yoğun bir dönemden eve gidip 3-4 ay boyunca evde kaldık ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Sürecin ne olacağını bilemediğimiz için psikolojik bir çöküntüye uğradık. Sonra bu süreci düşününce olimpiyatların 2021'e ertelenmesi de bir bakıma bize avantaj sağladı. Eksikliklerimizi daha iyi görerek olimpiyatta altın madalya alabilmek için bir yıl daha sıkı çalışma zamanımız oldu. Bu süreçte hedeflerimizi yine altın madalya olarak tutuyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gülkader Şentürk, salgın sürecinde yaşanan eksileri artıya çevirmenin verdiği avantajla olimpiyatlarda daha başarılı olacaklarına inandığını vurguladı.

Salgın sürecinde gerek bakanlığın gerekse de antrenörlerinin büyük desteğini aldığını belirten Gülkader, "Şimdi olimpiyatlarda daha avantajlı hale geleceğiz.

Şu an olimpiyat kotası içindeyim. Önümüzde 7 müsabaka var ve hedefimiz o müsabakalardan iyi bir puanla olimpiyatta en üst seviyelerde giderek altın madalya almak." ifadelerini kullandı.