Milli Sporcu Hasan Berkay Günbaz'dan, Dünya Şampiyonası yolunda çifte zafer - Son Dakika

Gaziosmanpaşalı Milli Sporcu Hasan Berkay Günbaz, Ankara'da gerçekleştirilen U19 Milli Takım Seçmelerinden 2 şampiyonlukla döndü. Ekim ayında Çin'de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Günbaz'ın hedefi dünya şampiyonluğu.

Ankara Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen Badminton U19 Milli Takım Seçmeleri tamamlandı. Gençler Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan ve 5 kategoride yapılan turnuvaya Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcusu Hasan Berkay Günbaz damga vurdu. Tek Erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Günbaz, Çift Erkekler kategorisinde de partneri Nurullah Saraç ile birlikte şampiyonluğu elde etti.

Dünya şampiyonluğu için mücadele edecek

Milli Takım Seçmelerinden çifte zaferle dönen Gaziosmanpaşalı milli sporcu Hasan Berkay Günbaz, elde ettiği sonuçlarla Ekim ayında Çin'de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası ile o tarihe kadar yapılacak diğer uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Avrupa 3'üncülüğü unvanı da bulunan milli sporcu, Dünya Gençler Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ederek, ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüde dalgalandırmayı hedefliyor. - İSTANBUL