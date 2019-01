Milli Sporcu İkiz Kardeşlere Burs Şoku

MANİSA'da yaşayan dünya şampiyonu jimnastikçi ikiz kardeşler Melisa ve Dilay Morsünbül (20), okudukları üniversitede, millilere özel bursluluk hakkından yararlanamadıklarını söyledi.Bugüne kadar jimnastik dalında 50 madalya toplayan çift yumurta ikizleri, 10 yıldır göğüs kanseri tedavisi gören anneleri Suna Morsünbül ve işçi emeklisi babaları İbrahim Morsünbül'ün destekleriyle ayakta durduklarını ifade etti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gördüklerini belirten 2'nci sınıf öğrenicisi Melisa Morsünbül, "6 yaşından bu yana jimnastik sporuyla uğraşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda 2015 yılında aerobik jimnastikte Türk tarihinde bir ilki başarıp finale kaldık. 8 Haziran 2018 yılında da katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda birinci olduk. Birçok kez ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Ancak Avrupa Şampiyonası sonrası ülkemize dönünce hüsrana uğradık. Hakkımız olan burstan yararlanamadık. Millilik gururumuzu kanserle mücadele eden annemize hediye ediyoruz" diye konuştu.HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILARMillilik burslarını, sunulan çeşitli gerekçelerle alamadıklarını ifade eden Dilay Morsünbül ise, " Türkiye jimnastik tarihinde ilki gerçekleştirdik. Ancak ülkemize dönünce kimse bizimle ilgilenmedi. Bu ilgisizlik yüzünden de hiç ülkemizi temsil etmiş gibi hissedemedik. O duyguları yaşayamadık. Üniversiteyi kazandık, kayıt olduk. Diğer milli sporcu arkadaşlarımız gibi milli sporcu bursuna başvurduk, ama bir sonuç alamayınca resmen yıkıldık" diye konuştu.Okulda 2012 yılında milli olan sporcuların burs aldığını iddia eden Dilay Morsünbül, "Biz 2015 yılında B kategorisinde milli olduk. Buna rağmen önümüze resmi olmayan çeşitli nedenler sunularak millilik bursumuzu alamadık. Bu gibi nedenlerle, yaptığımız spordan resmen soğuduk. Ben hep ikizimle yarıştım. Her şeyi birlikte yaptık. Milli olmak bizim için çok gurur verici bir olay" açıklamasını yaptı.ANNE MORSÜNBÜL DESTEK BEKLİYORKanserle mücadele eden ikizlerin annesi Suna Morsünbül de kızlarının hakkının verilmesini istedi. Melisa ve Dilay'ın jimnastik sporuna büyük emek verdiğini anlatan anne Morsünbül, "Kızlarım 6 yaşında bu yana yoğun bir şekilde çalışıp, zorlukları aşıp, yetersizliklerle boğuşup 2015 yılında milli oldu. Bu gururu bize ve ülkemize yaşattı. Sevinç ve heyecanla üniversiteye başladıklarında, şimdiye kadar ülkemizde her milli sporcunun alabilmiş olduğu bursu alabileceklerini düşünüp, hayaller kurmaya başladı. Ancak burs sonuçları açıklandığında ismimizin olmadığını gördük, büyük hüsran yaşadık. Gerekli yerlere resmi yazılar yazdık, dilekçelerle ve çeşitli yollarla başvurular yaptık ama net cevaplar alamadık. Biz kızlarımın hak ettikleri bursu istiyoruz. Onun dışında kimsenin başka bir şey istediği yok. Kızlarım her gün Manisa 'dan İzmir 'e gidip geliyor. Ciddi zorluklar yaşıyoruz. Bizim tek istediğimiz, hakkımız olan millilik bursudur" dedi. - Manisa