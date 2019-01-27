Milli Sporcu Kırteke, Şampiyonaya Hazırlanıyor

Milli sporcu Fadime Gül Kırteke, Türkiye Büyükler ve Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için çalışıyor.

Milli sporcu Fadime Gül Kırteke, Türkiye Büyükler ve Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için çalışıyor.



Türkiye Boks Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında bulunan 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılarak istediği dereceyi elde edemeyen 18 yaşındaki milli sporcu Fadime Gül Kırteke, hedefine ulaşmak için azimle çalışıyor.



Kırteke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada istediği dereceyi elde edemediği için üzgün olduğunu belirtti.



Başarılı olmak için antrenman yaptığını aktaran Kırteke, "Yılmayarak, azimle çalışacağım. Sporu çok seviyorum ve spor yapmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye Büyükler ve Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada derece elde etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.



Kırteke, 18 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Büyükler ve Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'na antrenörü Kerem Akbaş gözetiminde hazırlandığını kaydetti.

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