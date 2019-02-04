Son Dakika Haberleri: Milli Sporcu Koç, Çalışmalarına Devam Ediyor

Milli Sporcu Koç, Çalışmalarına Devam Ediyor

14 dakika önce

Milli judocu Muhammet Mustafa Koç, Tokyo'da kondisyon ve dayanıklılık antrenmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

Milli Sporcu Koç, Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Milli judocu Muhammet Mustafa Koç, Tokyo'da kondisyon ve dayanıklılık antrenmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonasında altın madalya kazanarak judo A milli takımına seçilen Koç, sezon hazırlıklarını 15 kişilik kafileyle Tokyo'da sürdürüyor.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Nelda Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Her zaman sporcularından güzel dereceler beklediklerini ifade eden Şilli, "Mustafa için bu sene gençler kategorisinde Avrupa ve Dünya şampiyonalarını hedef olarak koyduk.Elbette en önemli hedefimiz olimpiyatlar ve bu kamplar 2020 olimpiyat oyunları hedefimiz için önemli adımlardır.Tekirdağ judosu olarak en önemli görevimiz dünya çapında sporcular yetiştirmektir." dedi.

Şilli, Tekirdağ'ın son yıllarda judo da adından söz ettirdiğini aktararak, milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Spor
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