Son Dakika Haberleri: Milli Sporcu Koç, Grand Prix Turnuvasında

Milli Sporcu Koç, Grand Prix Turnuvasında

1 saat önce

Milli judocu Muhammet Mustafa Koç, Dünya Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet programında yer alan Marakeş Grand Prix turnuvasına katılacak milli takım kadrosunda yer aldı.

Milli Sporcu Koç, Grand Prix Turnuvasında, System.String[]
Milli judocu Muhammet Mustafa Koç, Dünya Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet programında yer alan Marakeş Grand Prix turnuvasına katılacak milli takım kadrosunda yer aldı.

Fas'ın Marakeş kentinde 8-10 Mart tarihinde düzenlenecek Grand Prix turnuvasına, 71 ülkeden, 199'u kadın 487 sporcu katılacak. Judo A Milli takım kafilesi de turnuvada 9 sporcuyla yer alacak.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü judo antrenörü Nelda Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Grand Prix'in 2020 olimpiyat oyunları için puan kazandıran turnuva olması dolayısıyla çok önemli olduğunu söyledi.

Her zaman sporcularından güzel dereceler beklediklerini ifade eden Şilli, "Mustafa Koç'un buradan puan alacağına inanıyorum.Tekirdağ judosu olarak alt yapıya çok önem veriyoruz. Mustafa Koç da alt yapıdan bu günlere getirdiğimiz bir judocudur. Yıllardır yaptığımız hazırlıkların meyvesini şimdi alma zamanı gelmiştir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Spor
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