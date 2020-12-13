Milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı - Ödül töreni
13.12.2020 12:57
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazandı. (2)
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