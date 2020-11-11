Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği - Son Dakika

Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği

11.11.2020 13:45
Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği, System.String[]

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye'nin ilk kadın paratriatleti olarak yalnız triatlon değil, ülke spor tarihine adını yazdıran 21 yaşındaki milli sporcu Miray Ulaş'ı başarılarından dolayı tebrik ederek malzeme desteğinde bulundu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye'nin ilk kadın paratriatleti olarak yalnız triatlon değil, ülke spor tarihine adını yazdıran 21 yaşındaki milli sporcu Miray Ulaş'ı başarılarından dolayı tebrik ederek malzeme desteğinde bulundu.

Mersin'i, Türkiye, Avrupa ve dünyada aldığı derecelerle en iyi şekilde temsil eden milli sporcu Miray Ulaş'ı azminden ve hırsından dolayı kutlayan Demir, sporcuya bisiklet çantası hediye etti. Başarının tesadüf olmadığını, spor yapmak içinde hiçbir engelin bulunmadığını belirten Demir, "Ben öncelikle milli gururumuz Miray'ı, sporda engelin olmadığını azmiyle, hırsıyla tüm dünyaya almış olduğu başarılarla gösteren ve çocuklarının arkasında duran ailelerini yürekten kutluyorum. Bir başarının temelinde disiplin içinde bir çalışma, ahlak, azim ve hırs yatar. Bu kıymetli ve bir o kadar başarılı kızımız Miray, bunun en canlı örneğidir. Genç yaşına rağmen kısa sürede bu kadar başarıyı elde etmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Fakat Miray imkansız denileni inanarak, çalışarak, azmi ve hırsıyla başarıp herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Milli Takıma seçilerek ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmiştir. Ben başarıya doymayan kızımızın her zaman destekçisi olacağım. Ümit ediyorum ki, Miray Ulaş yüzme, yelken ve triatlon branşlarında elde ettiği bu başarı grafiğiyle adından söz ettirmeye devam edecek" dedi.

Gördüğü desteklerden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Miray Ulaş ise "Bence insan istedikten sonra hiçbir şey engel olamaz. 16 yaşında tanıştığım yüzme branşı ile hayata tutundum, aldığım başarılar beni daha da hırslandırdı. Yüzme branşının ardından yelken branşı ile tanıştım ve Türkiye, Avrupa ve dünyada dereceler yaptım. Son olarak tanıştığım triatlon branşında yeni başlamama rağmen kısa sürede dereceler yaparak Türkiye'nin ilk kadın paratriatleti olarak triatlon ve ülke spor tarihine adını yazdırmayı başardım. Spor benim hayatımın değişilmez bir parçası haline geldi. Aldığım başarılı sonuçlarla hayata tutunmayı öğrendim. Şuan ki hedefim ise 2021 Tokyo Olimpiyatlarında madalya almak. Doğuştan engelli bir birey olarak benim gibi tüm bedensel engelli arkadaşlara şunu söylemek istiyorum; hayata tutunmak için sizlerde mutlaka en az bir spor branşı ile uğraşın" diye konuştu.

Doğuştan bedensel engelli olan milli sporcu Miray Ulaş, 16 yaşındayken spora yüzme branşıyla başlayarak yelken, triatlon sporlarında aldığı başarılarla göz doldurdu. Sporcu, 7 yılda yüzme branşında 39 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, Kıtalararası Boğaz Yüzme yarışlarında 6,5 kilometre yüzerek para genel klasmanda 3'üncülük, para kadınlar kategorisinde birincilik, para yelken branşında 4 Türkiye şampiyonluğu, bir Avrupa 5'inciliği, iki Avrupa 4'üncülüğü, bir dünya 5'inciliği, bir dünya 6'ncılığı ve 1 dünya 8'inciliği elde etti. Başarılı sporcunun paratriatlon branşında ise 2 Türkiye birinciliği ile Türkiye rekortmenliği bulunuyor. - MERSİN

Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği
Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcu Miray Ulaş'a malzeme desteği - Son Dakika Spor


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