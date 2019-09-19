Son Dakika Haberleri: Milli sporcu Münevvere Yılmaz'ın hedefi yeni şampiyonluklar
Son Dakika Güncel Haber

Milli sporcu Münevvere Yılmaz'ın hedefi yeni şampiyonluklar

13 dakika önce

Down sendromlu milli sporcu Münevvere Yılmaz Antalya'da olimpik 100 metrede şampiyon olmak istediğini belirtti.

Milli sporcu Münevvere Yılmaz'ın hedefi yeni şampiyonluklar, System.String[]

Down sendromlu milli sporcu Münevvere Yılmaz Antalya'da olimpik 100 metrede şampiyon olmak istediğini belirtti.


Afyonkarahisar'ın gururu olan milli sporcu 2019 yılında Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazanmıştı.

Sporcunun bir sonraki hedefi ise "Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları" olarak kabul edilen "Trisome Games 2020" Antalya etkinliklerinde olimpik 100 metrede şampiyon olmak.

Milli Sporcu Münevvere belediyeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Başkanımız bizi Akdağ'da kampa aldı. Akdağ'da güzel çalışmalar yaptık. İstiklal Marşımızın olimpiyatlarda okunmasından ve başarı elde etmekten çok büyük mutluluk duydum. Afyonkarahisar'da herkes engellilerin neler yapabileceğini gördü. İnşallah hedefim Antalya'da olimpik 100 metrede derece yapacağım. Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabriye Şengül, Trabzon'da ilk kez ringe çıkacak
Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın, yaşadıklarını anlattı Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:43:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli sporcu Münevvere Yılmaz'ın hedefi yeni şampiyonluklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]