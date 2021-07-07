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Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor - Son Dakika

Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor

07.07.2021 10:00
Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor, System.String[]

Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları'nda atıcılıkta Almanya, Fransa ve Çin gibi dişli rakiplerin olduğu 'rapid tabanca' branşında Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek sporcu olacak.

Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları'nda atıcılıkta Almanya, Fransa ve Çin gibi dişli rakiplerin olduğu 'rapid tabanca' branşında Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek sporcu olacak. Türkiye'yi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek için Tokyo ile benzer iklim özelliklerine sahip Mersin Erdemli'deki atış poligonunda hazırlıklarını sürdüren Varlık'ın asıl hedefi ise sporcular yetiştirip bu branşta ülkemizi takım halinde temsil etmek.

Aynı branşta Türkiye rekorunun da sahibi Varlık, dedesinden miras silah merakıyla başlayan hikayesinin kendisini Tokyo Olimpiyatları'na taşıdığını belirtti.

1998 yılında atıcılık sporu ile tanıştığını belirten Varlık, "Daha önce silaha karşı merakımız vardı tabi ki. Bunun için dedemden kalma bir miras diyebilirim. Kendisi de silahlara meraklı hatta silahını kendisi boyayan, ayarlarını kendisi yapan bir insandı. Oradan kalan mirasla birlikte bizdeki de bir üniforma merakı atıcılık sporunda öğrenci olarak tanışmamızı sağladı. Ordular arası yarışmalarda daha önce Avrupa bölgesel şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye rekorlarım bulunmakta" dedi.

"Spordaki tesisleşme faaliyetlerimize imkan sağladı"

Son yıllarda spordaki tesisleşmenin olimpik 'rapid tabanca' branşında faaliyete imkan tanıdığını ifade eden Varlık, "Bu branşı daha önce yapmak istiyorduk ama tesis imkansızlığı nedeniyle yapamamıştık. ve bende ülkemizde yarışmaları düzenlenmeye başladıktan sonra daha çok ilgim olan bu branşa hızlı bir şekilde yöneldim. Yoğunluğu bu tarafa doğru kaydırdım. O yüzden son yıllardaki gelişmeleri hızlı bir şekilde takip ederek, ilk defa ülkemizden olimpiyatlara katılma hakkını elde eden sporcu oldum. Bu benim için büyük bir gurur. Yine bu branşın 580 puanla Türkiye rekorunun da sahibiyim. Ülkemizde de sık sık bu branşın yarışmaları yapılmaya başladı" diye konuştu.

"Dişli rakiplerimiz var"

Fizik, teknik ve ekipman ile en iyi düzeye gelmek için çalıştığını anlatan Varlık, "İlk hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi çok iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde temsil etmek. Dişli rakiplerimiz var. Alman, Çin, Fransız rakiplerimiz. Dişli rakiplerimiz. Onların arasından iyi bir sonuç almak düşüncesindeyiz, hedefindeyiz. Tabi sadece bu müsabakayla bitmeyecek. Her müsabaka bizim için önemli. Hepsini önemsiyoruz. Olimpiyat tabi ki burada en üst nokta. Fakat her müsabakaya aynı ciddiyette, aynı disiplinle yapmaya, hazırlanmaya çalışıyoruz. Dünya kupaları, Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları ve yine küçük çaptaki ulusal müsabakaların hepsine aynı gayretle hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra da yine Fransa Olimpiyatlarına Paris'teki 2024 Olimpiyatlarına hazırlıklarımız hızla devam edecek" dedi.

"En büyük hayalim takım halinde yarışmak"

En büyük hayalinin bu branşta takım halinde yarışabilmek olduğunu da dile getiren Varlık, "Rapid tabanca branşında yani çabuk tabanca branşında olimpiyatlara ilk defa katılıyoruz. Bu da bana kısmet oldu. Tabi bunun ayrı bir mutluluğu var, benim için ayrı bir sevinci var. İsterdim ki bu branşta ülke olarak daha fazla sporcuyla yer alabilelim. Benim yine önümüzdeki dönem hedeflerimden bir tanesi, bir kaç kişinin daha yanında bulduğu ve takım olarak organizasyonlara, olimpiyatlara gitmek için çevremdeki sporcu arkadaşlara destek olacağım. Onlarla beraber takım halinde yer alabilmemiz için hızla yol kat etmelerini sağlamaya çalışacağım" şeklinde konuştu. - MERSİN

Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor
Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor
Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor
Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor
Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor
Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcu Özgür Varlık, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor - Son Dakika Spor


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