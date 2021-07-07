Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Öznur Cüre'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Öznur Cüre'yi tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Öznur Cüre'yi tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çekya'nın Nove Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Öznur Cüre'yi tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Öznur Cüre'ye 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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