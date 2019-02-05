Son Dakika Haberleri: Milli Sporcu Şahika'dan Antarktika'da Tarihi Dalış

Milli Sporcu Şahika'dan Antarktika'da Tarihi Dalış

1 saat önce

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da ilk dalışını yaparak tarihe geçti.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da ilk dalışını yaparak tarihe geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:25 Kaynak: Youtube

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