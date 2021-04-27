SPOR Milli sporcu Şevval Şengün son yolculuğuna uğurlandı

Milli sporcu Şevval Şengün son yolculuğuna uğurlandı

Ali DANAŞ, İstanbul DHA

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki atlet Şevval Şengün, bugün toprağa verildi.

Trafik kazası geçirip 52 gün yaşam savaşı veren Şevval Şengün için bugün cenaze töreni düzenlendi. Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verilen milli sporcunun törenine İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.