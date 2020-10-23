Milli sporcu Şeyma Nur, Tokyo'ya iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

Milli sporcu Şeyma Nur, Tokyo'ya iddialı hazırlanıyor

23.10.2020 11:01
Milli sporcu Şeyma Nur, Tokyo'ya iddialı hazırlanıyor, System.String[]

Para tekvandoda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanabilmek için aralıksız çalışıyor.

Para tekvandoda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanabilmek için aralıksız çalışıyor.

Geçen yıl yapılan Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başaran Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde antrenmanlarını sürdürüyor.

Pandemi sürecinde antrenörü Olcay Tercan'ın nezaretinde antrenmanlarını eksiksiz yapan milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya hedefliyor.

Şeyma Nur, AA muhabirine, 2016 yılından bu yana para tekvando sporuyla uğraştığını belirterek, kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 4 Avrupa, bir de dünya şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın gelecek yıl yapılacağını ifade eden Şeyma Nur, 2020 oyunlarının ertelenmesinin ardından boş durmayarak bir süre evde çalıştığını, son aylarda da spor salonuna gelerek burada hazırlıklarını sürdürdüğünü anlattı.

2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda +58 kiloda mücadele edeceğini aktaran Şeyma Nur, hedeflerinin büyük olduğunu, bu hedeflerine ulaşabilmek için de elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Ben hep antrenörüm sayesinde doğru şekilde çalışmaya gayret gösterdim. O yüzden şimdiye kadar birçok şampiyonadan madalyalarla dönebildim." dedi.

Tokyo'daki hedeflerine değinen Şeyma Nur, "Tüm sporcular için zirve olan olimpiyat madalyasını kazanmak istiyorum. Paralimpik Oyunları'ndan madalya kazanıp evime dönmek istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcu, bu sporun sağlığına da iyi geldiğini kaydederek, tekvando sayesinde kilosunu kontrol edebildiğini ve hantal bir vücuttan kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Antrenörü sporcusuna güveniyor

Antrenör Olcay Tercan ise 2021 yılının yaz ayında yapılması planlanan Tokyo Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazır olabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Paralimpik Oyunları'nın bir yıl ertelenmesinin aslında kendilerine avantaj sağladığına işaret eden Tercan, bu süreçte eksikleri gidermeye çalıştıklarını vurguladı.

Tercan, Şeyma Nur'un Tokyo'da yaklaşık 11 rakibinin olacağını ifade ederek, bu rakiplerin maçlarını izleyerek çalışma şekillerine baktıklarını ve sporcusunu da buna göre hazırladığını aktardı.

Sporcusuna Tokyo'da sonuna kadar güvendiğini belirten Tercan, hedeflerinin madalya ile dönmek olduğunu kaydetti.

Milli Sporcu, Şeyma Nur, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli sporcu Şeyma Nur, Tokyo'ya iddialı hazırlanıyor - Son Dakika Spor

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