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Milli sporcu tarafından bıçaklanan Özdemir toprağa verildi

1 saat önce

Milli sporcu tarafından bıçaklanan Özdemir toprağa verildiÇANKIRI - Milli sporcu tarafından bıçaklanarak öldürülen Ömer Özdemir, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Milli sporcu tarafından bıçaklanan Özdemir toprağa verildi, System.String[]

Milli sporcu tarafından bıçaklanan Özdemir toprağa verildi

ÇANKIRI - Milli sporcu tarafından bıçaklanarak öldürülen Ömer Özdemir, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

İstanbul'da milli kick boksçu Berke Şahin tarafından bıçaklanarak öldürülen Ömer Özdemir (24), memleketi Çankırı'da defnedildi.

Hüseyin ve Sevgi Özdemir çiftinin en büyük oğulları olan Ömer Özdemir'in cenazesi kara yoluyla İstanbul'dan Çankırı Orta ilçesi Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesi'ne getirildi. Bekar olan Özdemir'in cenazesi Kayılar Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınana cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Ömer Özdemir'in dayısı olan Osman Akbulut, yaptığı açıklamada, yeğenlerini öldüren Berke Şahin'in gereken cezayı almasını talep etti. Akbulut, yeğeninin masumca arkadaşları ile gezmeye çıktığını aktararak, "Olayla ilgili televizyondan öğrendiğimiz kadarıyla, laf atma sonucu başladığı söyleniyor. Bir kolu sakat olan yeğenime saldırıyorlar. Milli takım sporcusu olduğu söylenilen kişi yeğenimi kovalıyor. Hem dövüyorlar hem de bıçaklıyorlar. Ambulans geldiğinde zaten yeğenim orada ölmüş" dedi.

Cenaze törenine, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Özdemir'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:32 Kaynak: İHA
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