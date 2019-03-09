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Milli Sporcu, Tecrübelerini Anlattı

19 dakika önce

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Milli Sporcu, Tecrübelerini Anlattı, System.String[]
Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak adını dünyaya duyuran Şahika Ercümen, "Yaparım Bilirsin" konseptiyle bir alışveriş merkezinde hazırlanan programda ziyaretçilerle buluşarak Türk kadınının potansiyelini, neler yapabileceğini, motivasyon sırlarını ve tecrübelerini anlattı.

Kendisinin bir astım hastası olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan milli sporcu, "Benim hayatım nefes almakla değil, nefes tutmakla başladı." dedi.

Ankara'da deniz olmamasına karşın en fazla dalgıçın başkentten çıktığına dikkati çeken Şahika, "Suyun altı büyüleyici bir yer. Korkulardan korkmuyoruz, diyebiliriz. Astım hastalığım nedeniyle yıllarca evden çıkamadım. Ancak sporcu olduktan sonra limitleri zorlamaya başladım." ifadelerini kullandı.

İzleyicilere nefes alma egzersizi de gösteren dünya şampiyonu sporcu, "Kırdığım rekorlardan önce her zaman bu egzersizleri yapıyorum. Çok derin nefes alarak her şeyi yapabilirsiniz." diye konuştu.

Antarktika'da yaşadıklarını da paylaşan Şahika, denizleri ve çevreyi temiz tutmaları gerektiğini ifade etti.

Şahika Ercümen, söyleşinin sonunda katılanlarla öz çekim yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:14 Kaynak: AA

8 Mart, Şahika Ercümen, Spor
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