Son Dakika Haberleri: Milli sporcudan bronz madalya
Son Dakika Güncel Haber

Milli sporcudan bronz madalya

52 dakika önce

Tekirdağlı milli sporcu Emir Karakuş, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Milli sporcudan bronz madalya, System.String[]

Tekirdağlı milli sporcu Emir Karakuş, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Karadağ'da düzenlenen şampiyonada 60 kiloda mücadele eden Karakuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü judo antrenörü Nelda Şilli, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonada sporcusunun emeklerinin karşılığını aldığını belirtti.

Şilli, başarılı sporcuların sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Gençlerimizi sporla tanıştırıp onları şampiyonalara hazırlıyoruz. Tekirdağ judoda adından söz ettirmeye başladı. Şampiyonalardan güzel sonuçlarla dönen sporcularımız var. Milli takımda daha fazla sporcumuzun yer alması için gayret gösteriyoruz."

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı
Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli sporcudan bronz madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]