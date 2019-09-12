Milli sporcudan Kaymakam Şenay'a ziyaret

Milli sporcu Emirhan Kısa, Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

İspanya'da düzenlenen Gençler Yıldızlar Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Emirhan Kısa, katılacağı karşılaşmalara ilişkin hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, Kavak ilçesinden özellikle, güreş, okçuluk ve tekvandoda başarı gösteren genç sporcuların gurur verici olduğunu söyledi.

Spor yaparken derslerin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Şenay, "Sporda başarı elde etmek, bölgenizin, Türkiye'mizin adını duyurmak elbette çok güzel. Sporda gösterdiğiniz başarıyı sizler için çok önemli olan derslerinizde de göstermenizi isterim." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç da okçuluk, güreş ve tekvando alanlarında Kavaklı sporcuların başarı grafiğini yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti.

Ziyarette antrenör İsa Özer de bulundu.