MİLLİ SPORCU BİRGÜL ERKEN'DEN SİVAS'TA 'KADINLAR GÜNÜ' DALIŞI - Son Dakika

MİLLİ sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesi yakınlarındaki kentin en büyük gölü olan Tödürge Gölü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile dalış gerçekleştirdi.

Milli dalış sporcusu Birgül Erken, Zara Kaymakamlığı tarafından davet edildiği Sivas'ta kentin en büyük gölü olan ve kuş cenneti olarak da bilinen Tödürge Gölü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dalış gerçekleştirdi. Dalış etkinliğine Kaymakam Mehmet Sayın, ilçe kurum müdürleri, dalış eğiticileri ve ilçe protokolü katıldı. İlk olarak buz altı dalışı için rekor denemesi yapmak isteyen milli dalış sporcusu Birgül Erken, yüzeydeki kütlenin yetersiz olması nedeniyle bu amacını gerçekleştiremedi. Daha sonra ise göle dalan Erken, bazı bölümleri kısmen buzla kaplı gölde Zara ilçesinin yöresel oyuncak bebekleri ile su altında poz verdi.

'KADINI BİR GÜN DEĞİL HER GÜN HATIRLAMALIYIZ'

Erken, 8 Mart'ın tüm dünya kadınları için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Aslında buz altı rekoru denemek ve bu rekoru Türklerin elinden alamayacakları kadar ileri metreye taşımak istedik ama ne yazık ki hava şartları izin vermedi. Göldeki donmuş buz yeteri kalınlıkta değildi. Yine de Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen bir dalış gerçekleştirdik. Su hala soğuk ve buzların erimesi de bizi biraz zora soktu. Niyet rekor kırmaktı, dilerim seneye daha erken, buzun kalınlığının uygun olduğu bir vakitte geleceğiz ve Guinness Dünya Rekorunu tüm dünyaya duyuracağız. Türk kadınının gücünü göstermek istedik,çünkü fırsat verildiği zaman Türk kadını çok başarılı işlere imza atabiliyor. Bir milli sporcu ve dalışçı olarak daha güzel başarılar için sahadayım. Bu dalışı her türlü zorluğa göğüs geren kadınlarımıza ithaf ediyorum. Kadınlardan içlerindeki o dirayetli gücü ortaya çıkartmalarını istiyorum. Toplum hayatında ailede başlayan kadınlara verilen bu değer geçmişten bugüne gelmiştir. Toplumun güçlenmesi, huzurlu bir toplum yapısının temeli için önemli. Kadını bir gün değil her gün hatırlamalıyız" dedi.

'YÖREMİZ ADINA GÜZEL BİR TANITIM OLDU'

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ise "Geçen yıl yine burada ağırladığımız serbest dalıcımız ile bölgede ne yapabileceğimiz üzerine düşünürken, gölde buz altı dalışı yapabileceğimiz görüşü ortaya çıktı. Bu yılda Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dalış gerçekleştirmek için buraya geldiler. Mevsim nedeniyle buzlanma şu anda istenilen kalınlıkta olmadığı için dalış tam olarak istenilen seviyede gerçekleşmedi. Ama yörenin tanıtılması adına da çok güzel oldu. Havaların müsait olması durumunda da inşallah bundan sonraki süreçte de bu programımızı gerçekleştirmek istiyoruz. En kısa zamanda da Türk kadınları adına Fransız sporcu da olan dalış rekorunu alacağız. Sporcumuzu sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.