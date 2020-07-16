Milli sporcular, 15 Temmuz'da Denizli sancağını elden ele taşıdı - Son Dakika

Milli sporcular, 15 Temmuz'da Denizli sancağını elden ele taşıdı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yıldönümünde anma etkinlikleri kapsamında, milli sporcular, zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıdı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4. yıldönümünde anma etkinlikleri kapsamında, milli sporcular, zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıdı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan milli sporculara hediye takdiminde bulundu.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz haftasında şehitler için anma programı düzenledi. Hafta boyunca yapılan birbirinden farklı etkinliklerde, milli birlik ve beraberlik, vatan bayrak sevgisi, demokrasi ve yurt bilinci temaları işlendi. Etkinlikler Çardak'ta Trap yarışmaları ile başlayarak, Online Dart Yarışması, Satranç, Masa Tenisi, Karate Kata yarışmaları ve 15 Temmuz Şehitleri Anma Atletizm Koşusu düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm yurtta aynı saatte uyguladığı haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 15 Temmuz Sancak Koşusu oldu. Açıkhava Tiyatrosu önünden saat 22.00'de başlayan etkinlikte 100 metre arayla konumlanacak milli sporcular, sırayla birbirlerine sancak teslim ederek, Türk Bayrağını verdi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanına sancağı son ulaştıran sporcu, burada Denizli Sancağını Vali Ali Fuat Atik'e takdim etti. Güzergah trafiğe kapatılarak etkinlikte 25 milli sporcu görev aldı.


Öte yandan, Denizli Gençlik Merkezi, 15 Temmuz haftasına yoğun bir programla hazırlandı. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabah gençler, sabah namazında buluşacak. Gün boyunca sosyal medya hesaplarından yapılan gazilerle söyleşiler, şiir ve kahramanlık ezgileri gibi online etkinliklerden yanı sıra resim yarışması ve fotoğraf sergisi düzenlendi.


Programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kaymakamlar ve protokol katılım sağladı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli sporcular, 15 Temmuz'da Denizli sancağını elden ele taşıdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 07:07:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli sporcular, 15 Temmuz'da Denizli sancağını elden ele taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]