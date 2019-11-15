Son Dakika Haberleri: Milli sporcular Avrupa Curling Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e gitti
Son Dakika Spor Milli sporcular Avrupa Curling Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e gitti - Son Dakika Spor

Milli sporcular Avrupa Curling Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e gitti

6 saat önce

Kadın ve Erkek Curling Milli Takımları, yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e gitti.

Milli sporcular Avrupa Curling Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e gitti, System.String[]

Kadın ve Erkek Curling Milli Takımları, yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere İsveç'e gitti.

Milli takımlar başantrenörü Anthony Zigmond Zummack yönetiminde Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde yoğun kamp dönemi geçiren ay-yıldızlılar, hazırlıklarını tamamladı.

İsveç'in Helsingborg kentinde 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonada kadın ve erkek milli takımları, A kategorisine yükselebilme mücadelesi verecek.

Kadın milli takımı, grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya, erkek milli takımı ise Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile mücadele edecek.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Mihriban Polat, Semiha Konuksever ve Özlem Polat'tan oluşan kadın milli takımı, grubundaki ilk maçında Polonya'yla, Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Zeki Uçan, Enes Çağlayan ve Orhun Yüce'den oluşan erkek milli takımı ise Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyona, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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