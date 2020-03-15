Milli sporcular, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli sporcular, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Milli sporcular, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı

6 saat önce

Ukrayna'nın Ivano Frankivsk kentinde düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye 7 madalya aldı.

Milli sporcular, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı, System.String[]

Ukrayna'nın Ivano Frankivsk kentinde düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye 7 madalya aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atletler organizasyonda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya elde etti.

6 ülkeden 50 sporcunun katıldığı organizasyonda, erkekler 18 yaş altı kategorisinde mücadele eden Mazlum Demir altın, Mert Kahraman gümüş, Şükran Ayaz bronz, kadınlar 20 yaş altında mücadele veren Songül Koçer ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyük erkeklerde Abdülselam İmuk bronz, 20 yaş altı erkeklerde yarışan Serhat Güngör gümüş, Özgür Topsakal ise 10 kilometrede bronz madalya elde etti.

Atletizm, Ukrayna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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