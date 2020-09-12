Milli sporcular Dünya Eskrim Günü'nü kutladı

Eskrimde olimpik havuz sporcuları 12 Eylül Dünya Eskrim Günü'nü kutladı.
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde çalışmalarını sürdüren milli eskrimciler Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Fatma Zehra Köse ve Nisanur Erbil, Dünya Eskrim Günü için video mesaj hazırladı.
Milli sporcular, mesajlarında "Dünya Eskrim Günü kutlu olsun." ifadesini İngilizce ve Türkçe dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:45 - Kaynak: AA
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