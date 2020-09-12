Milli sporcular Dünya Eskrim Günü'nü kutladı

Milli sporcular, mesajlarında "Dünya Eskrim Günü kutlu olsun." ifadesini İngilizce ve Türkçe dile getirdi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde çalışmalarını sürdüren milli eskrimciler Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Enver Yıldırım, Fatma Zehra Köse ve Nisanur Erbil , Dünya Eskrim Günü için video mesaj hazırladı.

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