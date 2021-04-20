Milli sporcular Esra Gökcek ve Gültiğin Er, Avrupa Triatlon Kupası'nda yarıştı

Milli sporcular Esra Gökcek ve Gültiğin Er, İspanya'da Avrupa Triatlon Kupası'nda mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliğinin düzenlediği, İspanya'nın Melilla şehrinde gerçekleştirilen ve dünyanın en iyi triatletlerinin mücadele ettiği yarışta elit erkekler kategorisinde Gültiğin Er 61'inci, elit kadınlar kategorisinde ise Esra Gökcek 50'nci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok yarışın iptal edildiği veya ertelendiği ortamda, koşullara uygun yapılan organizasyonda alınan derecelerin gelecek için umut verdiğini belirterek, "Sporcularımız, 2024 Paris Olimpiyatları için İspanya'da üç yılı aşkın bir süre yoğun hazırlık dönemi geçirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçen projenin ilk adımını Melilla'da başarıyla atmış olduk." ifadelerini kullandı.